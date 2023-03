Fedez rivela di aver fatto un provino con Jennifer Aniston | “Ho fatto un figurone”

(Di martedì 28 marzo 2023)e ilcon: “Hounhaunper un film che vedeva protagonista: lo hato lo stesso cantante nel corso dell’ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, che vedeva protagonista Fabio Rovazzi. Il rapper, infatti, ha raccontato diunper un film di Hollywood per Netflix, dal titolo Murder Mystery, che vedeva protagonistie Adam Sandler. “Arrivo in una sala, una tizia mi chiude in una stanza, mi dà una pistola finta e mi dice toh, ...

Ospite speciale del podcast Muschio Selvaggio di Fedez è stato Fabio Rovazzi tornato a parlare con il rapper dopo le tensioni passate. Sembrano aver messo da parte le tensioni del passato Fedez e ...L'ex re dei paparazzi aveva rivelato: "Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti a un bivio: o lei o Luis Sal. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de Il muschio selvaggio è ...