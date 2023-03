Fedez e Fabio Rovazzi sui motivi della loro lite: «Eravamo come fratelli, poi i soldi hanno rovinato tutto» (Di martedì 28 marzo 2023) Nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio del 27 marzo, Fedez ha ospitato nel suo podcast Fabio Rovazzi, con il quale aveva condiviso un’intensa amicizia prima di un allontanamento improvviso. «Con lui non affronto una discussione che non vada oltre il ciao, ciao da 5 anni», lo introduce Fedez. E proprio sui motivi della lite, che coinvolse pure J-Ax e con il quale il marito di Chiara Ferragni ha da poco ricucito, i due decidono di tornare a parlare, per chiarirsi e capire cosa ha provocato la rottura. «Ci vedevamo tutti i giorni, uscivamo tutte le sere, Eravamo fraterni», ricorda il rapper, «non vedersi più è stato traumatico. Mi sono sposato e voi non c’eravate, per me è stata una mancanza importante». E poi prova a dare un senso a quanto accaduto: ... Leggi su open.online (Di martedì 28 marzo 2023) Nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio del 27 marzo,ha ospitato nel suo podcast, con il quale aveva condiviso un’intensa amicizia prima di un allontanamento improvviso. «Con lui non affronto una discussione che non vada oltre il ciao, ciao da 5 anni», lo introduce. E proprio sui, che coinvolse pure J-Ax e con il quale il marito di Chiara Ferragni ha da poco ricucito, i due decidono di tornare a parlare, per chiarirsi e capire cosa ha provocato la rottura. «Ci vedevamo tutti i giorni, uscivamo tutte le sere,fraterni», ricorda il rapper, «non vedersi più è stato traumatico. Mi sono sposato e voi non c’eravate, per me è stata una mancanza importante». E poi prova a dare un senso a quanto accaduto: ...

