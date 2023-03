Farmaci | contro carenze in Svizzera si vendono sfusi | in Italia proposta mai decollata

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar. (Adnkronos Salute) - Inla carenza di pillole e medicinali, lee e gli studi medici sono invitati a vendere e prescriveree non più in confezioni intere. Questa raccomandazione è stata formulata dalla task force dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (Ufae) con l'obiettivo di sopperire alla penuria di medicinali. Si tratta di un provvedimento provvisorio, che verrà revocato quando la situazione dell'approvvigionamento si sarà stabilizzata. "La task force ha redatto una lista contenente i principi attivi oggetto della misura", sottolinea in una nota l'Ufae. Una strategia che in Gran Bretagna e Nuova Zelanda è già prassi. In? Questa strada non è mai stata praticata in modo convinto mentre potrebbe ...