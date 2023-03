Famiglie sempre più in crisi. Secondo l’ultimo report di Nomisma il 13% dei nuclei familiari ha redditi insufficienti per far fronte alle necessità primarie (Di martedì 28 marzo 2023) Le Famiglie italiane sono sempre più in crisi. L’aumento del costo della vita avvenuto nell’ultimo anno a causa dell’impennata dei prezzi di beni e servizi sta mettendo a dura prova le finanze dei gruppi familiari italiani. È quanto emerge dall’Osservatorio Sguardi Famigliari’ di Nomisma. Dai risultati della ricerca si evidenzia che il 13% delle Famiglie italiane ritiene il proprio reddito insufficiente a far fronte alle necessità primarie, vale a dire alle spese irrinunciabili come i generi alimentari, oppure le spese legate alla casa come l’affitto, il mutuo, le bollette, ecc. A questo gruppo di Famiglie, che potremmo definire “compromesse”, si aggiunge un altro ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 marzo 2023) Leitaliane sonopiù in. L’aumento del costo della vita avvenuto nelanno a causa dell’impennata dei prezzi di beni e servizi sta mettendo a dura prova le finanze dei gruppiitaliani. È quanto emerge dall’Osservatorio Sguardi Famigliari’ di. Dai risultati della ricerca si evidenzia che il 13% delleitaliane ritiene il proprio reddito insufficiente a far, vale a direspese irrinunciabili come i generi alimentari, oppure le spese legate alla casa come l’affitto, il mutuo, le bollette, ecc. A questo gruppo di, che potremmo definire “compromesse”, si aggiunge un altro ...

