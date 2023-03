Fabrizio Corona svela dei retroscena su Antonella Fiordelisi

Leggi su biccy

(Di martedì 28 marzo 2023) Negli anniha avuto ottimi rapporti cone anche con il figlio Carlos. Sui settimanali si era addirittura parlato di un flirt tra l’ex di Francesco Chiofalo e Carlos Maria…ha anche tirato in balloal GF Vip dopo una brutta lite con Daniele Dal Moro: “Ma poi ti dico una cosa. Io nella vita fuori ho degli amici che se lo sbranavano a Daniele, fidati. Uno è F.C. No tu non sai che combinava se quello mi rispondeva così. Stavamo tipo ad una rissa. Perché a volte servono quelli un po’ così“. E adesso che è stata eliminata dal reality l’ex gieffina è tornata a trovare l’amico di sempre.e ilsue la sua ...