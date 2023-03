Fabio Rovazzi, la confessione a Fedez dopo la lite: “L’ho vissuta male. Sono rimasto chiuso per un mese in casa a fare un Lego nel letto” (Di martedì 28 marzo 2023) Con schiettezza e sincerità, Fedez e Fabio Rovazzi si Sono confrontati e hanno tirato le fila della lite che cinque anni fa pose bruscamente fine alla loro amicizia “fraterna”. Lo hanno fatto in diretta i microfoni di Muschio Selvaggio, il podcast ideato e condotto dal rapper insieme allo youtuber Luis Sal (assente però in questa occasione). “Ospite oggi una persona con cui ho condiviso una buona parte della mia vita, con cui ho condiviso dei bei ricordi e dei brutti ricordi. Negli ultimi tempi ci siamo detti solo ‘ciao ciao’. dopo tanto tempo affronteremo una conversazione che duri più di 3 secondi. Fabio Rovazzi. Come stai? Come va la vita? Io tutto bene, Sono appena uscito dagli inferi però adesso sto bene. Da dove partiamo?“, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Con schiettezza e sincerità,siconfrontati e hanno tirato le fila dellache cinque anni fa pose bruscamente fine alla loro amicizia “fraterna”. Lo hanno fatto in diretta i microfoni di Muschio Selvaggio, il podcast ideato e condotto dal rapper insieme allo youtuber Luis Sal (assente però in questa occasione). “Ospite oggi una persona con cui ho condiviso una buona parte della mia vita, con cui ho condiviso dei bei ricordi e dei brutti ricordi. Negli ultimi tempi ci siamo detti solo ‘ciao ciao’.tanto tempo affronteremo una conversazione che duri più di 3 secondi.. Come stai? Come va la vita? Io tutto bene,appena uscito dagli inferi però adesso sto bene. Da dove partiamo?“, ha ...

