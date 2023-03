F1, per la Ferrari ennesimo anno di transizione…ma verso cosa? Oggi non è più una scuderia di prima fascia (Di martedì 28 marzo 2023) Sono andate in archivio solo due delle ventitré gare previste nella stagione corrente e, nell’animo di tutti, c’è la forte sensazione che il Mondiale di Formula Uno 2023 sia già finito. La superiorità della Red Bull è talmente marcata da consentire a Max Verstappen e Sergio Perez di prenotare la prima e la seconda posizione, indipendentemente dalla casella di partenza. C’è già chi si chiede quanti GP sfuggiranno alle bulimiche fauci del Drink Team, pronto a cannibalizzare chiunque. Siamo arrivati al punto di poter affermare che, di squadre di prima fascia, ne sia rimasta solo una. Non è il film “Highlander, l’ultimo immortale”, ma la F1 corrente. D’altronde, se Red Bull fa ciò che vuole, significa che appartiene a una categoria a sé stante. Il resto del gruppo si colloca alle spalle del team britannico di matrice ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023) Sono andate in archivio solo due delle ventitré gare previste nella stagione corrente e, nell’animo di tutti, c’è la forte sensazione che il Mondiale di Formula Uno 2023 sia già finito. La superiorità della Red Bull è talmente marcata da consentire a Max Verstappen e Sergio Perez di prenotare lae la seconda posizione, indipendentemente dalla casella di partenza. C’è già chi si chiede quanti GP sfuggiralle bulimiche fauci del Drink Team, pronto a cannibalizzare chiunque. Siamo arrivati al punto di poter affermare che, di squadre di, ne sia rimasta solo una. Non è il film “Highlander, l’ultimo immortale”, ma la F1 corrente. D’altronde, se Red Bull fa ciò che vuole, significa che appartiene a una categoria a sé stante. Il resto del gruppo si colloca alle spalle del team britannico di matrice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carlossainz55 : A tutti i nostri Tifosi, grazie per il vostro sostegno incondizionato. So che non siamo dove vorremmo, ma siamo la… - Agenzia_Ansa : Irene Pivetti è stata mandata a processo a Milano con l'accusa di evasione fiscale e autoriciclaggio per una serie… - Eurosport_IT : Leclerc non nasconde il disappunto per la SF-23 ????? #F1 | #Formula1 | #Leclerc | #Ferrari - BBorgnsi : RT @_Borderline_77: @Anto_Fiordelisi Amore altro che Ferrari, senza trucco e parrucco sei pronta per lo sfascio. - toomuch93_ : @BancoraGiorgia @trashastrale Non si vanta di essere una ferrari! L'ha detto per far capire al caro Tavassi che ha… -