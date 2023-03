F1 GP Australia 2023, qualifiche sabato: canale, orario, diretta tv e streaming (Di martedì 28 marzo 2023) Prosegue il terzo weekend stagionale del Mondiale 2023 di F1 e le macchine sono nuovamente in pista per il GP di Australia sul circuito di Melbourne: come da solito programma, al sabato sono previste le qualifiche ufficiali, ecco di seguito orario, diretta tv e streaming e le informazioni sul canale di riferimento. Due gare, due vittorie Red Bull, e tanta frustrazione in casa Ferrari, che però ad Albert Park può riscattarsi. Prima dell’attesa caccia alla pole, ecco le consuete terze libere. La terza sessione di prove libere si terrà alle ore 03.30 di sabato 1 aprile, le attesissime qualifiche inizieranno alle ore 07 con diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno e streaming su Sky Go, ... Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Prosegue il terzo weekend stagionale del Mondialedi F1 e le macchine sono nuovamente in pista per il GP disul circuito di Melbourne: come da solito programma, alsono previste leufficiali, ecco di seguitotv ee le informazioni suldi riferimento. Due gare, due vittorie Red Bull, e tanta frustrazione in casa Ferrari, che però ad Albert Park può riscattarsi. Prima dell’attesa caccia alla pole, ecco le consuete terze libere. La terza sessione di prove libere si terrà alle ore 03.30 di1 aprile, le attesissimeinizieranno alle ore 07 contv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno esu Sky Go, ...

