Ex Novartis a Origgio | “Tavolo condiviso il futuro di strade e ambiente”

(Di martedì 28 marzo 2023) Il comitato Prospettive Ex-chiede alle amministrazioni di, Caronno Pertusella, Uboldo e Saronno l'istituzione di undi lavoro "che abbia lo scopo di affrontare in modo unitario e collegiale la grande sfida viabilistica e ambientale che abbiamo davanti, e che sia capace di elaborare strategie sovracomunali più efficaci", per ildell'area stessa. L'articolo proviene da Il Notiziario.

Dopo il Consiglio comunale aperto del 27 febbraio scorso, il Comitato area Ex-Novartis di Origgio ha chiesto che si costituisca un tavolo di lavoro condiviso per poter discutere del futuro di tutta l' ..."Come Comitato prospettive Ex-Novartis ci sentiamo in dovere di richiedere ufficialmente a tutte le amministrazioni interessate ossia quelle di Origgio, Saronno, Caronno e Uboldo l’istituzione di un t ...