Ex concorrenti del Grande Fratello Vip, frecciatine e passi indietro prima della finale: Oriana, Giaele e Micol “prese di mira” (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di finale della Casa del Grande Fratello Vip. Il prossimo lunedì 3 aprile 2023 sarà eletto il vincitore della settima edizione del reality show, non senza problematiche, frecciatine, criticità ed anche passi indietro. Ex del Grande Fratello Vip, frecciatine e passi indietro prima della finale Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo diCasa delVip. Il prossimo lunedì 3 aprile 2023 sarà eletto il vincitoresettima edizione del reality show, non senza problematiche,, criticità ed anche. Ex delVip,Tra gli exdelVip non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

