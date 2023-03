Ex camorrista torna libero e trova lavoro: ‘Non è pericoloso’ (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCondannato definitivamente per camorra nel 2019 in quanto ritenuto un imprenditore vicino al boss dei Casalesi Michele Zagaria, tornato libero alcuni mesi fa, oggi non è più socialmente pericoloso e non dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, in quanto “rieducato” grazie ad un posto di lavoro. Un caso di risocializzazione di un detenuto, seppur condannato per un reato grave come quello di associazione camorristica, “certificato” dal magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Marco Puglia, davanti al quale è comparso l’ex camorrista con i suoi legali, gli avvocati Angelo Librace e Gennaro Belvini, per difendersi dall’accusa di essere socialmente pericoloso e dunque meritevole di essere sottoposto alla misura di sicurezza disposta per tre ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCondannato definitivamente per camorra nel 2019 in quanto ritenuto un imprenditore vicino al boss dei Casalesi Michele Zagaria,toalcuni mesi fa, oggi non è più socialmente pericoloso e non dovrà essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, in quanto “rieducato” grazie ad un posto di. Un caso di risocializzazione di un detenuto, seppur condannato per un reato grave come quello di associazione camorristica, “certificato” dal magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Marco Puglia, davanti al quale è comparso l’excon i suoi legali, gli avvocati Angelo Librace e Gennaro Belvini, per difendersi dall’accusa di essere socialmente pericoloso e dunque meritevole di essere sottoposto alla misura di sicurezza disposta per tre ...

