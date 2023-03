Ex brigatisti: la Francia dice no all’estrazione. Il figlio di Calabresi: “Da loro mai una parola di ravvedimento” (Di martedì 28 marzo 2023) No della Francia, e questa volta definitivo, all'estradizione dei 10 ex Br degli anni di piombo in Italia. "La Corte di Cassazione - si legge nel dispositivo annunciato a Parigi sull'estremo ricorso contro il rifiuto di estradare i 10 ex Br in Italia - respinge i ricorsi presentati dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Parigi contro le decisioni della Corte d'Appello, ritenendo che i motivi addotti dai giudici, che discendono dal loro apprezzamento sovrano, sono sufficienti" Leggi su firenzepost (Di martedì 28 marzo 2023) No della, e questa volta definitivo, all'estradizione dei 10 ex Br degli anni di piombo in Italia. "La Corte di Cassazione - si legge nel dispositivo annunciato a Parigi sull'estremo ricorso contro il rifiuto di estradare i 10 ex Br in Italia - respinge i ricorsi presentati dal procuratore generale presso la Corte d'Appello di Parigi contro le decisioni della Corte d'Appello, ritenendo che i motivi addotti dai giudici, che discendono dalapprezzamento sovrano, sono sufficienti"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Schiaffo francese all'Italia. La Francia si tiene gli ex #brigatisti, niente #estradizione: il perché della sente… - Corriere : Francia, la Cassazione dice no all’estradizione di 10 terroristi italiani. È la sentenza definitiva - petergomezblog : Francia, anche la Cassazione nega la consegna dei dieci ex brigatisti rossi arrestati nel 2021 - GianniVaretto : RT @AltriMondiGazza: #Francia, no della Cassazione all’estradizione dei #brigatisti italiani. Per i dieci, tra i quali Giorgio #Pietrostefa… - infoitinterno : Francia, no della Cassazione all’estradizione dei brigatisti italiani. Calabresi: «Da loro mai una parola di ravved… -