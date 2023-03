Ex brigatisti fuggiti in Francia | la Cassazione pone fine alla vicenda | “No all’estradizione in Italia”

(Di martedì 28 marzo 2023) L’aveva chiestol’estradizione di 10 terroristi di estrema sinistra, ex militanti delle Brigate rosse, scappati oltralpe dopo gli Anni di piombo: oggi ladi Parigi ha confermato il rifiuto del Paese a concederne il rientro in patria. Già lo scorso 29 giugno un tribunale aveva negato all’la possibilità che il gruppo scontasse la pena nel Paese in cui i reati sono avvenuti, la decisione è diventata definitiva. Tra i 10 c’è Giorgio Pietrostefani, condannato per l’omicidio Calabresi, e ci sono anche 2 donne, entrambe ex Br, Marina Petrella e Roberta Cappelli. La presidente della Chambre de l’Instruction aveva motivato la sentenza parlando di rispetto della vita privata e familiare e di diritto a un processo equo, entrambe garanzie previste dagli articoli 8 e 6 della ...

Il ministro della Giustizia francese Eric Dupond-Moretti li chiama «terroristi, assassini». Roma continua a chiedere l’estradizione già negata dalla Corte di Appello di Parigi. Tra loro c’è anche Piet ...