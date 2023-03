Ex Br, schiaffo di Parigi: i giudici francesi negano l’estradizione (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar – Gli ex terroristi rossi – in buona parte già appartenenti alle Br – arrestati in Francia nell’aprile 2021, non verranno estradati in Italia. E’ quanto confermato oggi dalla Cassazione francese, dopo la decisione dei giudici della Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi. Quest’ultima aveva già negato l’estradizione il 29 giugno dello scorso anno. I dieci ex militanti di estrema sinistra, tra cui il già Lotta Continua Giorgio Pietrostefani – condannato in Italia poiché considerato uno dei mandanti dell’omicidio del commissario Calabresi – non finiranno dunque nelle carceri di casa nostra. Estradizione negata, chi sono gli ex Br (e non solo) Oltre a Pietrostefani, che non era presente in aula per motivi di salute, gli altri ex terroristi “salvati” dai magistrati francesi sono: Enzo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 28 mar – Gli ex terroristi rossi – in buona parte già appartenenti alle Br – arrestati in Francia nell’aprile 2021, non verranno estradati in Italia. E’ quanto confermato oggi dalla Cassazione francese, dopo la decisione deidella Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di. Quest’ultima aveva già negatoil 29 giugno dello scorso anno. I dieci ex militanti di estrema sinistra, tra cui il già Lotta Continua Giorgio Pietrostefani – condannato in Italia poiché considerato uno dei mandanti dell’omicidio del commissario Calabresi – non finiranno dunque nelle carceri di casa nostra. Estradizione negata, chi sono gli ex Br (e non solo) Oltre a Pietrostefani, che non era presente in aula per motivi di salute, gli altri ex terroristi “salvati” dai magistratisono: Enzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VeraNotizia : Schiaffo delle toghe francesi all'Italia. Altro 'no' all'estradizione degli ex Br Nessuna sorpresa da Parigi: la Co… - NCLetterario : Brigate Rosse, la sentenza. Lo schiaffo di Parigi all’Italia: niente estradizione per gli ex Br rifugiati in Franci… - ilDifforme : La Corte di Cassazione francese annuncia il verdetto definitivo sull'estradizione di dieci ex terroristi italiani,… -