Europarlamentare leghista invitata a scuola dagli studenti: la preside (dirigente Pd) dice no (Di martedì 28 marzo 2023) All’Istituto Agrario Italo Calvino di Opera studenti sul piede di guerra, dopo il no della preside all’intervento di Isabella Tovaglieri, Europarlamentare leghista. L’incontro che era stato promosso dagli studenti di un istituto scolastico superiore della provincia di Milano sul ruolo dei giovani in Europa, è stato giudicato «inopportuno» e cancellato, in fretta e furia, dalla preside, dopo averlo inizialmente autorizzato. LEGGI ANCHE Ore 9, lezione di anarchia: l'avvocato di Cospito ha spiegato il 41 bis agli studenti del Mamiani Valditara: "La scuola deve valorizzare i talenti. La sinistra è ideologica, vuole più disoccupati" Una censura preventiva che gli studenti milanesi non hanno gradito e che potrebbe ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 marzo 2023) All’Istituto Agrario Italo Calvino di Operasul piede di guerra, dopo il no dellaall’intervento di Isabella Tovaglieri,. L’incontro che era stato promossodi un istituto scolastico superiore della provincia di Milano sul ruolo dei giovani in Europa, è stato giudicato «inopportuno» e cancellato, in fretta e furia, dalla, dopo averlo inizialmente autorizzato. LEGGI ANCHE Ore 9, lezione di anarchia: l'avvocato di Cospito ha spiegato il 41 bis aglidel Mamiani Valditara: "Ladeve valorizzare i talenti. La sinistra è ideologica, vuole più disoccupati" Una censura preventiva che glimilanesi non hanno gradito e che potrebbe ...

