Eurolega, l’Olimpia Milano crolla contro l’Efes. Messina: “Prova patetica” (Di martedì 28 marzo 2023) Passo falso – forse decisivo in chiave postseason – per l‘Olimpia Milano che in serata ha ceduto di fronte all’Anadolu Efes Istanbul. Una sconfitta pesantissima che potrebbe eliminare definitivamente la compagine meneghina dalla disperata corsa ai Playoff, ravvivata dopo le ultime 8 vittorie in 9 partite. Milano ha perso con il punteggio di 89-69, cedendo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 marzo 2023) Passo falso – forse decisivo in chiave postseason – per l‘Olimpiache in serata ha ceduto di fronte all’Anadolu Efes Istanbul. Una sconfitta pesantissima che potrebbe eliminare definitivamente la compagine meneghina dalla disperata corsa ai Playoff, ravvivata dopo le ultime 8 vittorie in 9 partite.ha perso con il punteggio di 89-69, cedendo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milanomagazine : Sul campo turco dell’Efes va in scena la quindicesima partita di EuroLega del 2023 per l’Olimpia Milano di Ettore M… - PipuCuore : Efes Istanbul batte, di misura, l'Olimpia Milano 89-69. #ArmaniAncheOggiVinciDomani #ErginAtaman #Eurolega… - Eurosport_IT : L'Olimpia sarà in campo già giovedì contro il Maccabi Tel Aviv, ultimissimo treno per la post-season ??… - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: Olimpia Milano senza forze, domina l’Efes: addio playoff - basketinside360 : EuroLega, 31ª giornata: l'Efes gioca da campione, l'Olimpia Milano dice addio ai playoff - -

Eurolega, Istanbul stavolta è amara per l'Olimpia La massima manifestazione continentale per l'Olimpia si chiude qui, per quanto un difficile filotto con Maccabi, Barcellona e Virtus possa richiamare la speranza di incastri favorevoli da altri ... Basket: Eurolega, Anadolu Efes - EA7 Milano 89 - 69 Si ferma rincorsa Olimpia, ormai fuori playoff Solo l'aritmetica tiene l'EA7 Milano ancora in corsa per i playoff. L'impietosa sconfitta 89 - 69 contro l'Efes sancisce il defintivo tramonto della disperata rimonta dell'Olimpia verso l'ottavo posto, distante due vittorie e tre gare dalla fine, mentre, invece, permette ai bi - campioni d'Europa di continuare a sperare di evitare una clamorosa eliminazione. A Istanbul, ... Eurolega 2022/2024: Milano cade con l'Anadolu Efes, playoff più lontani Arriva una sconfitta per l'Olimpia Milano in casa dell'Anadolu Efes , che vince con il punteggio di 89 - 69 nella gara valevole per la trentunesima giornata dell' Eurolega 2022/2023 di basket. Un risultato che pesa alla ... La massima manifestazione continentale persi chiude qui, per quanto un difficile filotto con Maccabi, Barcellona e Virtus possa richiamare la speranza di incastri favorevoli da altri ...Solo'aritmetica tiene'EA7 Milano ancora in corsa per i playoff.'impietosa sconfitta 89 - 69 contro'Efes sancisce il defintivo tramonto della disperata rimonta dell'verso'ottavo posto, distante due vittorie e tre gare dalla fine, mentre, invece, permette ai bi - campioni d'Europa di continuare a sperare di evitare una clamorosa eliminazione. A Istanbul, ...Arriva una sconfitta perMilano in casa dell'Anadolu Efes , che vince con il punteggio di 89 - 69 nella gara valevole per la trentunesima giornata dell'2022/2023 di basket. Un risultato che pesa alla ... Eurolega, Anadolu Efes-Olimpia Milano 89-69: gli highlights Sky Sport