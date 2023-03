Eurolega | l' Olimpia Milano crolla contro l' Efes |  la Virtus male col Maccabi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : EFES-OLIMPIA MILANO Eurolega 2022/2023, CANALE E TV - stefano_gatto97 : RT @ansacalciosport: Basket: Eurolega, Anadolu Efes-EA7 Milano 89-69. Si ferma rincorsa Olimpia, ormai fuori playoff | #ANSA - ansacalciosport : Basket: Eurolega, Anadolu Efes-EA7 Milano 89-69. Si ferma rincorsa Olimpia, ormai fuori playoff | #ANSA - sportli26181512 : Eurolega, Anadolu Efes-Olimpia Milano 89-69: gli highlights: Era quasi uno spareggio quello tra Efes e Olimpia. Una… - milanomagazine : Sul campo turco dell’Efes va in scena la quindicesima partita di EuroLega del 2023 per l’Olimpia Milano di Ettore M… -

Questo il tabellino: Efes Istanbul -89 - 69 (22 - 16, 47 - 32, 68 - 48) Efes: Beaubois 12, Bryant 12, Clyburn 16, Pleiss 8, Micic 15; Larkin 18, Gazi, Arna, M'Baye 2, Zizic 6. N.e.: Arna, ...Solo l'aritmetica tiene l'EA7 Milano ancora in corsa per i playoff. L'impietosa sconfitta 89 - 69 contro l'Efes sancisce il defintivo tramonto della disperata rimonta dell'verso l'ottavo posto, distante due vittorie e tre gare dalla fine, mentre, invece, permette ai bi - campioni d'Europa di continuare a sperare di evitare una clamorosa eliminazione. A Istanbul, ...Arriva una sconfitta per l'Milano in casa dell'Anadolu Efes , che vince con il punteggio di 89 - 69 nella gara valevole per la trentunesima giornata dell'2022/2023 di basket. Un risultato che pesa alla squadra ...

Efes-Olimpia Milano di Eurolega, pronostico: Under 161.5 a 1.90 La Gazzetta dello Sport

Nel 31° turno di Eurolega l'Olimpia Milano viene sconfitta a Istanbul 89-69 contro l'Efes. Era quasi uno spareggio quello tra Efes e Olimpia. Una delle migliori prestazioni stagionali dei campioni in ...La massima manifestazione continentale per l’Olimpia si chiude qui, per quanto un difficile filotto con Maccabi, Barcellona e Virtus possa richiamare la speranza di incastri favorevoli da altri ...