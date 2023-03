EuroCup basket, diciottesima giornata: programma e diretta tv (Di martedì 28 marzo 2023) Il sipario è pronto a calare ufficialmente sulla fase a gironi della seconda coppa del Vecchio Continente dedicata alla pallacanestro. È stata una competizione, divisa nei suoi due raggruppamenti, estremamente dura e complicata da vivere per le tre squadre italiane impegnate in campo europeo. Il bilancio è positivo, ma non tutte le contendenti parteciperanno alla fase a eliminazione diretta della competizione detenuta dalla nostra Virtus Segafredo Bologna: Umana Reyer Venezia e Germani Brescia hanno staccato il pass qualificazione, mentre Dolomoti Energia Trentino saluterà il campo continentale al termine di una campagna europea davvero deludente che l’ha inchiodata al penultimo posto del Gruppo B. Tra questo martedì e il mercoledì di domani si concluderà questa prima fase: ecco le ultime dalla diciottesima giornata ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 marzo 2023) Il sipario è pronto a calare ufficialmente sulla fase a gironi della seconda coppa del Vecchio Continente dedicata alla pallacanestro. È stata una competizione, divisa nei suoi due raggruppamenti, estremamente dura e complicata da vivere per le tre squadre italiane impegnate in campo europeo. Il bilancio è positivo, ma non tutte le contendenti parteciperanno alla fase a eliminazionedella competizione detenuta dalla nostra Virtus Segafredo Bologna: Umana Reyer Venezia e Germani Brescia hanno staccato il pass qualificazione, mentre Dolomoti Energia Trentino saluterà il campo continentale al termine di una campagna europea davvero deludente che l’ha inchiodata al penultimo posto del Gruppo B. Tra questo martedì e il mercoledì di domani si concluderà questa prima fase: ecco le ultime dalla...

