EURO2024 | l’Italia può qualificarsi arrivando ultima nel girone | il motivo

(Di martedì 28 marzo 2023) Continua il nuovo progetto della Nazionale italiana di Roberto Mancini, gli azzurri sono alla ricerca di nuove certezze dopo le ultime delusioni. Il fallimento della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar non è stato ancora superato, ma ormai è inutile guardarsi dietro. Il Ct azzurro ha le qualità e personalità per risollevare la situazione.non potrà fallire la qualificazione ai prossimi Europei del 2024, l’avvio delle qualificazioni è stato dai due volti. Nella prima partita è arrivata la sconfitta contro l’Inghilterra, poi il successo con Malta. Le prestazioni non sono ancora entusiasmanti, le certezze sono ancora poche ma le prospettive sono interessanti. In particolar modo si è messo in mostra Retegui, attaccante del Tigre in grado di rappresentare il futuro della Nazionale italiana e sono tanti i giovani in grado di prendere la squadra per mano. ...