Estradizione dei terroristi | i familiari | Una sentenza annunciata | i nostri cari non avranno giustizia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mariocalabresi : La #cassazione francese ha confermato il NO alla #estradizione dei 10 ex terroristi italiani rifugiati da molti ann… - sandrogozi : La Cassazione francese ha confermato il rifiuto all’estradizione dei 10 ex militanti di estrema sinistra, in gran… - eziomauro : La Cassazione francese conferma il rifiuto all'estradizione dei dieci terroristi italiani - la Repubblica - lorcas2910 : RT @marioadinolfi: Il no della Cassazione francese all’estradizione dei terroristi italiani è vero oltraggio. Tutti parlano di Pietrostefan… - Ernesto040989 : RT @eziomauro: La Cassazione francese conferma il rifiuto all'estradizione dei dieci terroristi italiani - la Repubblica -

La Cassazione francese nega l'in Italia a dieci ex terroristi rossi rifugiati dopo gli Anni di piombo Dalla Corte di Cassazione francese arriva il no all'10 ex militanti di estrema sinistra italiani, in gran parte ex delle Brigate rosse, rifugiati in Francia dopo gli Anni di piombo. La decisione era molto attesa, dopo che già la Corte ...Ha due figlie e nel 2008 l'allora presidente francese Nicolas Sarkozy fermò la suain ... Ex membro'Nuclei armati per il contropotere territorialè, fu condannato nel 1983 all'ergastolo ...Ha due figlie e nel 2008 l'allora presidente francese Nicolas Sarkozy fermò la suain ... Ex membro'Nuclei armati per il contropotere territoriale', fu condannato nel 1983 all'...

Francia, no della Cassazione all’estradizione dei brigatisti italiani. Calabresi: «Da loro mai una parola di... Corriere della Sera

La richiesta di estradizione riguardava Giorgio Pietrostefani, tra i fondatori dell’organizzazione Lotta Continua, ottantenne e da tempo malato, condannato a 22 anni come uno dei mandanti ...Roberto Della Rocca, presidente Aiviter (associazione vittime del terrorismo), commenta così all’Adnkronos il no della Corte di Cassazione francese all’estradizione dei 10 ex terroristi rossi italiani ...