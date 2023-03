Essere un bambino disabile in Camerun, e nella maggior parte dei paesi più poveri del mondo, significa non avere la possibilità di accedere ai servizi medici. Non poter frequentare la scuola e non poter ricevere un’adeguata nutrizione. Significa essere un bambino “invisibile”, condannato a emarginazione e abbandono spesso dalla propria famiglia. I centri dell organizzazione umanitaria italiana Dokita provano a ribaltare la situazione. Da 35 anni (Di martedì 28 marzo 2023) Spessissimo la loro condizione è conseguenza di malattie infettive non ancora debellate, come polio, malaria, lebbra o morbillo. I piccoli disabili del Camerun sono oltre il 23% dei bambini di età compresa tra i 2 e i 9 anni. E se la disabilità è spesso un ostacolo, anche in società cosiddette avanzate come la nostra, in paesi poveri e arretrati come il Paese subsahariano è un fattore di discriminazione enorme. Per garantire ai bambini disabili del Camerun cure mediche, terapie riabilitative, istruzione e inclusione, Dokita onlus lancia la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Tutti Uguali”. La si può sostenere dal 3 al 9 aprile 2023 con un sms o chiamata da fisso al numero solidale 45580. I bambini disabili del ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 marzo 2023) Spessissimo la loro condizione è conseguenza di malattie infettive non ancora debellate, come polio, malaria, lebbra o morbillo. I piccoli disabili delsono oltre il 23% dei bambini di età compresa tra i 2 e i 9. E se la disabilità èun ostacolo, anche in società cosiddette avanzate come la nostra, ine arretrati come il Paese subsahariano è un fattore di discriminazione enorme. Per garantire ai bambini disabili delcure mediche, terapie riabilitative, istruzione e inclusione,onlus lancia la Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi “Tutti Uguali”. La si può sostenere dal 3 al 9 aprile 2023 con un sms o chiamata da fisso al numero solidale 45580. I bambini disabili del ...

