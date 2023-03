Essere Ibrahimovic, la ripresa in soggettiva dell'allenamento: 'Non potrete mai essere Zlatan' (Di martedì 28 marzo 2023) Non potrete mai mettervi nei miei panni perché non ho intenzione di toglierli. Questa è la cosa più verosimile che potrete ottenere". Il solito, irriverente Zlatan Ibrahimovic commenta con queste ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Nonmai mettervi nei miei panni perché non ho intenzione di toglierli. Questa è la cosa più verosimile cheottenere". Il solito, irriverentecommenta con queste ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucabianchin7 : Notizie confortanti dal mattino per Zlatan #Ibrahimovic: il suo infortunio in nazionale non dovrebbe essere nulla di serio. #Milan - infoitsport : Essere Ibrahimovic, la ripresa in soggettiva dell'allenamento: 'Non potrete mai essere Zlatan' - infoitsport : Ibrahimovic dalla parte di Conte: “A volte paghi l’essere te stesso” - gianlutanci : RT @lucabianchin7: Notizie confortanti dal mattino per Zlatan #Ibrahimovic: il suo infortunio in nazionale non dovrebbe essere nulla di ser… - sportli26181512 : Ibra difende Conte: 'In questo mondo paghi il prezzo di essere te stesso' -