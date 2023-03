Esposito timbra con l’Italia under 19 ma non basta: pari Belgio (Di martedì 28 marzo 2023) Finita 2-2 Italia-Belgio under 19. In gol anche l’attaccante della Primavera dell’Inter, Esposito. Sua la rete del momentaneo vantaggio azzurro SEGNA L’INTERISTA ? In campo l’Italia under 19 contro il Belgio nella seconda fase di qualificazione agli Europei di categoria. In campo anche il centravanti titolare dell’Inter Primavera Francesco Pio Esposito. Pronti-via e dopo 8? la formazione azzurra va sotto a causa del gol di Bassette. I ragazzi di Bollini però spingono e allo scadere del primo tempo trovano il pareggio con l’attaccante del Sassuolo D’Andrea. Nella ripresa, match sempre vivo e dinamico con proprio Esposito che dopo 6? trova la rete del 2-1. Freddo dal dischetto la punta nerazzurra. Ma nel finale, arriva il pareggio beffardo del ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023) Finita 2-2 Italia-19. In gol anche l’attaccante della Primavera dell’Inter,. Sua la rete del momentaneo vantaggio azzurro SEGNA L’INTERISTA ? In campo19 contro ilnella seconda fase di qualificazione agli Europei di categoria. In campo anche il centravanti titolare dell’Inter Primavera Francesco Pio. Pronti-via e dopo 8? la formazione azzurra va sotto a causa del gol di Bassette. I ragazzi di Bollini però spingono e allo scadere del primo tempo trovano il pareggio con l’attaccante del Sassuolo D’Andrea. Nella ripresa, match sempre vivo e dinamico con proprioche dopo 6? trova la rete del 2-1. Freddo dal dischetto la punta nerazzurra. Ma nel finale, arriva il pareggio beffardo del ...

