ESCLUSIVA – Uffizi | Beppe Costa Opera Laboratori | “Numeri impressionanti in termini di affluenza Non si può più rischiare di chiudere per mancanza di personale”

(Di martedì 28 marzo 2023) Quello della carenza di dipendenti è un problema che riguarda da anni l’intero panorama culturale italiano ma che, da qualche mese, in concomitanza con la ripresa e il superamento degli ingressi pre-Covid, interessa soprattutto le grandi strutture museali come la Galleria degli, talvolta costrette a(come è accaduto lo scorso 31 ottobre) proprio ... TAG24.

... la nuova serie Sky Original in sei episodi, realizzata da 3D Produzioni, insu Sky Arte, ...africani e gli afro - discendenti ritratti nelle opere d'arte che popolano le Gallerie degli,...... la Chiesa di Santa Maria dell'Annunziata, la Galleria Palatina, gli, Museo Galileo Galilei, ... Per il 2023 la Grande Arte al Cinema è distribuita inper l'Italia da Nexo Digital con i ...... la Chiesa di Santa Maria dell'Annunziata, la Galleria Palatina, gli, Museo Galileo Galilei, ... Per il 2023 la Grande Arte al Cinema è distribuita inper l'Italia da Nexo Digital con i ...

17mila visitatori per gli "Uffizi diffusi" a Pietrasanta NoiTV - La vostra televisione

Luca Levrini è il presidente del comitato nazionale per le celebrazioni del Bimillenario Pliniano.Un organismo composto da 25 membri: universitari, ...In occasione delle celebrazioni a 500 anni dalla morte e della grande mostra della Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia ARRIVA AL CINEMA PERUGINO.