Esclusiva – Nancy Brilli parla di endometriosi | “Ho incontrato moltissime difficoltà | ma le donne si devono riconoscere sempre il diritto di valere”

(Di martedì 28 marzo 2023) Il 28 marzo ricorre la Giornata Mondiale dell’, una patologia troppo spesso sottovalutata e di cui siancora poco nonostante tanti passi avanti siano stati fatti.della malattia: l’attrice di cinema, teatro e tv, non ha mai nascosto di esserne affetta. Anzi, probabilmente si tratta di uno dei primi volti del ... TAG24.

", ha raccontato la campionessa nella parte più emotiva dell'intervistaal giornalista ... E Martina aveva un'allenatrice (Lieberman, ndr) che le diceva che per sconfiggermi avrebbe ...... subito dopo la première negli Stati Uniti e in Canada, la serie musicale debutterà insu ... Ari Notartomaso nel ruolo di Cynthia, Tricia Fukuhara nel ruolo di, Shanel Bailey nel ruolo ...Subito dopo la première negli Stati Uniti e in Canada, la serie musicale debutterà insu ... Ari Notartomaso nel ruolo di Cynthia, Tricia Fukuhara nel ruolo di, Shanel Bailey nel ruolo ...