Ernia, il rap arriva al Palazzo dello Sport di Roma (Di martedì 28 marzo 2023) È partito da Padova il “Tutti hanno paura tour” di Ernia, che ha già visto il rapper protagonista di tre date tutte sold out: Roma è stata la terza tappa del tour tenutasi al Palazzo dello Sport, che prende il nome dal singolo dell’ultimo disco dell’artista. Quest’ultimo era uno degli album più attesi del 2022 e non ha deluso le aspettative dei fan e della critica. “Io non ho paura”, pubblicato il 18 novembre da Island Records e già certificato disco d’oro, si ispira al celebre Romanzo di Niccolò Ammaniti ed è composto da quattordici tracce che parlano a tutti, perché le paure sono ovunque: si fa fatica a riconoscerle e ci vuole forza per riuscire ad affrontarle.Il concerto nella Capitale, si apre con la seconda traccia del nuovo album, “BU!”, con prima una piccola intro di gioco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 marzo 2023) È partito da Padova il “Tutti hanno paura tour” di, che ha già visto il rapper protagonista di tre date tutte sold out:è stata la terza tappa del tour tenutasi al, che prende il nome dal singolo dell’ultimo disco dell’artista. Quest’ultimo era uno degli album più attesi del 2022 e non ha deluso le aspettative dei fan e della critica. “Io non ho paura”, pubblicato il 18 novembre da Island Records e già certificato disco d’oro, si ispira al celebrenzo di Niccolò Ammaniti ed è composto da quattordici tracce che parlano a tutti, perché le paure sono ovunque: si fa fatica a riconoscerle e ci vuole forza per riuscire ad affrontarle.Il concerto nella Capitale, si apre con la seconda traccia del nuovo album, “BU!”, con prima una piccola intro di gioco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CromosomiMedia : Un ragazzo normale, in un contesto normale, con un sogno normale: Ernia è la figura dalla quale ognuno di noi dovre… - petroliooo : ernia comunque rimane una delle migliori penne del rap italiano ( aspettando in cui il duca farà un feat con marra) - RobbiePier : RT @givemelove_24: Buonasera tl Stasera ero al concerto di Ernia (da non 'fan' del rap mi è piaciuto tantissimo devo dire ??) Comunque non v… - Groovy57 : RT @givemelove_24: Buonasera tl Stasera ero al concerto di Ernia (da non 'fan' del rap mi è piaciuto tantissimo devo dire ??) Comunque non v… - cri_mm : RT @givemelove_24: Buonasera tl Stasera ero al concerto di Ernia (da non 'fan' del rap mi è piaciuto tantissimo devo dire ??) Comunque non v… -