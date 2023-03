Eranio | ' ' Milan? La gara di campionato col Napoli servirà per studiare il piano per la Champions' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 28 marzo 2023) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Stefano, ex centrocampista del. Queste le sue dichiarzioni: "Ilsta avendo un percorso clamoroso, sta distruggendo il. Ilha una storia diversa, ma quello era un altro periodo, quando con noi laera di casa. Con questi rossoneri non c'è nulla da dire o confrontare. -afferma- Però ilè stata l'unica squadra che meritava di vincere con il, ero presente a San Siro e ricordo una squadra in difficoltà che vinse comunque grazie ad un risultato bugiardo. Ora ilè talmente consolidato che meritatamente si trova primo in classifica, sarà dura per il...