Enti locali, Rubano: "Pieno sostegno al sindaco di Amorosi e alla sua gestione" (Di martedì 28 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti "Ribadisco il Pieno sostegno al sindaco di Amorosi (Benevento) Carmine Cacchillo da parte del gruppo Forza Italia per la sua azione di buongoverno e per le decisioni prese per una gestione virtuosa del comune sannita che amministra". Così in una nota il deputato Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze e sindaco di Puglianello. "Il Consiglio comunale di Amorosi – prosegue Rubano – in data 30 luglio 2021, ha approvato la delibera di dissesto finanziario valutando nel merito l'assenza di condizioni utili a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e l'esistenza, nei confronti dell'ente, di crediti certi liquidi ed esigibili cui non sia possibile ...

