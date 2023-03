Energia e sovranità nazionale: il 28 marzo la “Cernobbio” dell'Ucid Lazio con sei ministri, i vertici della politica e della classe dirigente (Di martedì 28 marzo 2023) Si terrà il 28 marzo a Roma la cena sociale dell'Ucid (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) Lazio, apertura dell'Anno sociale 2023, che quest'anno, presso “Spazio 900”, (Palazzo dell'Arte Antica, sito in Piazza Guglielmo Marconi, 26/B, zona Eur, 00144 Roma) fa registrare un parterre davvero eccezionale. A discutere di “Autonomia energetica e sovranità nazionale”, su invito del Presidente dell'Ucid Lazio, Riccardo Pedrizzi, e del Consiglio Direttivo Regionale, interverranno Antonio Tajani Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionali, Carlo Nordio, Ministro della Giustizia, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Si terrà il 28a Roma la cena sociale(Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti), apertura'Anno sociale 2023, che quest'anno, presso “Spazio 900”, (Palazzo'Arte Antica, sito in Piazza Guglielmo Marconi, 26/B, zona Eur, 00144 Roma) fa registrare un parterre davvero eccezionale. A discutere di “Autonomia energetica e”, su invito del Presidente, Riccardo Pedrizzi, e del Consiglio Direttivo Regionale, interverranno Antonio Tajani Ministro degli Affari Esteri ea Cooperazione Internazionali, Carlo Nordio, Ministroa Giustizia, Adolfo Urso, Ministroe Imprese e del Made in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zliim : @CeresaRaffaele non basta, ci vuole un nuovo Comitato di Liberazione Nazionale. Idee chiare: scuola, sanità, energi… - FilBarbera : Sono spesso presenti nelle aree interne/montane del Paese. Rappresentano un’occasione di recupero della sovranità t… - Chiaserotti : RT @giubileif: Ieri doppio evento in Emilia. Nel pomeriggio a Modena per inaugurare la scuola di formazione politica di Fdi con il senatore… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @giubileif: Ieri doppio evento in Emilia. Nel pomeriggio a Modena per inaugurare la scuola di formazione politica di Fdi con il senatore… - qvantis : RT @giubileif: Ieri doppio evento in Emilia. Nel pomeriggio a Modena per inaugurare la scuola di formazione politica di Fdi con il senatore… -