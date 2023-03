Energia | approvato il Manifesto per gli operatori del mercato libero

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sarasar23985949 : RT @BimbePeppe: Ministri dell’energia ???? hanno approvato lo stop ai motori termici dal 2035. Tutti hanno votato a favore. La Polonia ha vo… - EttoreGiuliano : RT @BimbePeppe: Ministri dell’energia ???? hanno approvato lo stop ai motori termici dal 2035. Tutti hanno votato a favore. La Polonia ha vo… - Milosvr20 : RT @BimbePeppe: Ministri dell’energia ???? hanno approvato lo stop ai motori termici dal 2035. Tutti hanno votato a favore. La Polonia ha vo… - planetpaul65 : RT @BimbePeppe: Ministri dell’energia ???? hanno approvato lo stop ai motori termici dal 2035. Tutti hanno votato a favore. La Polonia ha vo… - RosarioCimino11 : RT @BimbePeppe: Ministri dell’energia ???? hanno approvato lo stop ai motori termici dal 2035. Tutti hanno votato a favore. La Polonia ha vo… -

I ministri dell'Ue hanno approvato il regolamento che prescrive lo stop ai motori endotermici per le auto e i furgoni nuovi a partire dal 2035. Ciò sulla scorta di una dichiarazione della Commissione. I ministri dell'Ue hanno approvato un piano per immatricolare auto e furgoni nuovi dal 2035 se funzionanti con motori a scoppio usando carburanti neutri in termini di emissioni. Italia, Romania e Bulgaria astenuti, Polonia vota contro.

I ministri dell'energia Ue hanno approvato il regolamento che prescrive lo stop ai motori endotermici per le auto e i furgoni nuovi a partire dal 2035. Ciò sulla scorta di una dichiarazione della Commissione.