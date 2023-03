Endometriosi: cos'è e come viene diagnosticata (Di martedì 28 marzo 2023) Dolore cronico all'addome, all'intestino, alla schiena, alle pelvi e infertilità, ma anche ripercussioni psicologiche dovute alla difficoltà di ottenere una diagnosi Leggi su wired (Di martedì 28 marzo 2023) Dolore cronico all'addome, all'intestino, alla schiena, alle pelvi e infertilità, ma anche ripercussioni psicologiche dovute alla difficoltà di ottenere una diagnosi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Endometriosi: cos'è e come viene diagnosticata - QdSit : Giornata mondiale dell’endometriosi, ecco cos’è - Profilo3Marco : RT @Corriere: Endometriosi: che cos’è, sintomi, come si scopre, quali sono le cure. È possibile avere figli? - Italia_Notizie : Endometriosi: cos’è, sintomi, come si scopre, quali sono le cure, si possono avere figli? - VeraNotizia : Endometriosi: cos’è, sintomi, come si scopre, quali sono le cure, si possono avere figli? Il tessuto endometriale… -