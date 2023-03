"Emergenza migranti? No, guardate Somahoro": sconcertante Stefano Feltri | Video (Di martedì 28 marzo 2023) Il Viminale parla di una crescita degli sbarchi in rapporto 4:1 rispetto a 12 mesi fa, ma secondo Stefano Feltri, direttore del Domani fondato da Carlo De Benedetti, "non c'è nessuna Emergenza immigrazione". Ospite di Tiziana Panella, a Tagadà su La7, nota come "a marzo secondo di dati di Piantedosi abbiamo avuto 12.632 sbarchi, a dicembre erano stati 10.788, a ottobre quando il governo Meloni si è insediato, erano stati 13.493. Non mi sembra che a ottobre passassimo le giornate a parlare di migranti. E' vero, sono molti di più di che a marzo dell'anno scorso ma questo è legato alle condizioni del mare, a una primavera molto calma, tanto è vero che noi ci lamentiamo della siccità e di un anticipo addirittura dell'estate. Se le condizioni del mare, poi la gente parte". Capitolo "Click day", il giorno in cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Il Viminale parla di una crescita degli sbarchi in rapporto 4:1 rispetto a 12 mesi fa, ma secondo, direttore del Domani fondato da Carlo De Benedetti, "non c'è nessunaimmigrazione". Ospite di Tiziana Panella, a Tagadà su La7, nota come "a marzo secondo di dati di Piantedosi abbiamo avuto 12.632 sbarchi, a dicembre erano stati 10.788, a ottobre quando il governo Meloni si è insediato, erano stati 13.493. Non mi sembra che a ottobre passassimo le giornate a parlare di. E' vero, sono molti di più di che a marzo dell'anno scorso ma questo è legato alle condizioni del mare, a una primavera molto calma, tanto è vero che noi ci lamentiamo della siccità e di un anticipo addirittura dell'estate. Se le condizioni del mare, poi la gente parte". Capitolo "Click day", il giorno in cui ...

