Embiid non c'è, Jokic dilaga. Knicks, ci pensa Quickley: 40 punti (Di martedì 28 marzo 2023) La sfida che i votanti al premio di Mvp avevano marcato sul calendario perde appeal quando Philadelphia decide di tenere a riposo Embiid. Ne viene fuori comunque una gara divertente che i Nuggets (51 -...

Embiid non c'è, Jokic dilaga. Knicks, ci pensa Quickley: 40 punti La sfida che i votanti al premio di Mvp avevano marcato sul calendario perde appeal quando Philadelphia decide di tenere a riposo Embiid. Ne viene fuori comunque una gara divertente che i Nuggets (51 - 24) dominano per buona parte del match per poi rischiare di compromettere rilassandosi con troppo anticipo. I padroni di casa, ... Fontecchio da record, 26 punti nel ko di Utah coi Bucks ... che si impongono sui Philadelphia 76ers per 120 - 112 sebbene Embiid, tra gli ospiti, infili la ... Ai texani servono a poco i 34 punti del solito Doncic, che non riesce ad invertire il trend negativo ... Pronostici NBA, Denver - Milwaukee: favoriti i Nuggets ... che proveranno in questo finale di regular season a contendere il premio di MVP ad Embiid. Nel ... IL PRONOSTICO Nonostante l'impegno in trasferta, non sarebbe sbagliato dar credito a Milwaukee ... NBA - Nikola Jokic domina in Nuggets-Sixers ma Embiid non c'è L'atteso confronto tra i due principali candidati al titolo di MVP 2023 a Denver non c'è: i Sixers sono privi di Joel Embiid ma anche di James Harden, e Tobias Harris fa quello che può per reggere ...