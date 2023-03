Emanuela Fuin | la mamma di Tavassi sbotta | “Micol non ha accanto uno schiavo”

Leggi su biccy

(Di martedì 28 marzo 2023) Edoardo e Guendalinanei reality che hanno fatto sono sempre stati molto amati ed hanno dimostrato di essere pungenti e ironici al punto giusto. E la mela non cade mai troppo lontana dall’albero, visto che la loro, in questi mesi ha commentato il GF Vip con battute esilaranti e frecciatine velenose. L’ultima shade è arrivata ieri sera subito dopo lo scontro tra Antonella e. La donna ha scritto: “è stupenda e non ha nulla da invidiare a nessuno. E aggiungerei cheha un vero uomo e non uno slave“. A chi sarà rivolto quello ‘slave’? Voi avete idee? Io no, non mi viene in mente proprio nessuno, forse… Ladiche dà a Edobau dello Slave dkdmdndkdnsmss ...