Emanuel Lo torna a parlare dell'amore per Giorgia: "Impazzivo" (Di martedì 28 marzo 2023) Emanuel Lo, attualmente, è impegnato con Amici 22. L'insegnante di ballo, fin da settembre, ha cercato di infondere coraggio ai suoi allievi. In una recente intervista per TV Sorrisi e Canzoni, ha deciso di approfondire alcuni aspetti di questo percorso e della sua vita in generale. In particolare, si è soffermato sul rapporto nato con Lorella Cuccarini, su un curioso episodio accaduto a Domenica In e sulla relazione sentimentale con la cantante Giorgia. Potrebbe interessarti: Amici 22: dove vedere la replica del Serale Amici 22, Emanuel Lo parla dell'amicizia con Lorella Cuccarini È la prima volta che Emanuel Lo ricopre il ruolo di insegnante ad Amici 22. La sua lunga carriera gli ha permesso di arrivare preparato a questa tappa importantissima della sua vita. La fase pomeridiana, e ora quella del serale, hanno ...

