Elly Schlein | perché gli aiuti a Kiev le fanno venire il mal di testa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) Ma costa così tanto all'osservatore di sinistra, quello che pure fa mostra del distintivo occidentale e atlantista, e reclama fermezza contro i macellai dell'operazione speciale, gli costa così tanto riconoscere che l'Italia deve a Giorgia Meloni, non ai biascicamenti né ai voti controvoglia dei ranghi progressisti, la propria resistenza all'assedio del pacifismo collaborazionista? Pesa così tanto, a questo sistematico assolutore di qualsiasi sproposito di sinistra, gli pesa così tanto ammettere che nessun oligarca progressista avrebbe mai fatto un discorso come quello che ha tenuto l'altro giorno Giorgia Meloni in Parlamento, in faccia ai burattini della pace per procura cremliniana? Dice: ma anche a destra c'è gente che lavora contro glialla resistenza ucraina. Appunto: ragione in più per riconoscere il merito della presidente del Consiglio che ha ...