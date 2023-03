Elisabetta Sgarbi | “Non ho voluto figli | oggi penso sia un errore“

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 28 marzo 2023) “Ho sempre cercato di sottrarmi alle questioni relative alla natalità bassa e all’inverno demografico. Sono consapevole che è una questione importante. Mi sembra sempre una discussione che non tiene conto (non potrebbe d’altra parte farlo) della vicenda umana di ogni singola donna. Io per un certo pudore, o se vuoi per un ingiusto senso di colpa, evito sempre questa discussione. Nel dialogo con un’altra donna,, mi è venuto spontaneo dirlo”. Commenta così(66 anni compiuti a luglio), una sua dichiarazione diffusa in un intervista nella quale affronta anche il tema della maternità. Raggiunta telefonicamente a Parigi dove si trova per assistere alla proiezione del suo film Nino Migliori. Viaggio intorno alla mia stanza, la regista, scrittrice, organizzatrice di eventi culturali (La Milanesiana è una delle sue ...