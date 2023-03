Elezioni Usa 2024, Trump batte DeSantis: il sondaggio (Di martedì 28 marzo 2023) Washington, 28 mar. (Adnkronos) - Donald Trump aumenta il vantaggio su Ron DeSantis in uno scontro nelle primarie repubblicane, ancora ipotetico visto che il governatore della Florida non ha ufficializzato la candidatura alla Casa Bianca in vista delle Elezioni Usa 2024. Secondo un sondaggio del Center for American Political Studies di Harvard e Harris Poll, l'ex presidente ha il 50% dei voti contro il 24% del governatore repubblicano. Rispetto allo scorso febbraio, Trump vede crescere di quattro punti il suo vantaggio su DeSantis. Molto più distanti gli altri, con Mike Pence, che anche ancora non ha formalizzato la discesa in campo, con il 7% e Nikki Haley, l'unica già ufficialmente in corsa, con il 5%. Il sondaggio arriva dopo che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Washington, 28 mar. (Adnkronos) - Donaldaumenta il vantaggio su Ronin uno scontro nelle primarie repubblicane, ancora ipotetico visto che il governatore della Florida non ha ufficializzato la candidatura alla Casa Bianca in vista delleUsa. Secondo undel Center for American Political Studies di Harvard e Harris Poll, l'ex presidente ha il 50% dei voti contro il 24% del governatore repubblicano. Rispetto allo scorso febbraio,vede crescere di quattro punti il suo vantaggio su. Molto più distanti gli altri, con Mike Pence, che anche ancora non ha formalizzato la discesa in campo, con il 7% e Nikki Haley, l'unica già ufficialmente in corsa, con il 5%. Ilarriva dopo che ...

