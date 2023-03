Elezioni Spagna: è iniziata ufficiosamente la campagna elettorale (Di martedì 28 marzo 2023) Qui Spagna. A meno di un anno dalle prossime Elezioni generali (che dovranno svolgersi entro e non oltre il 10 dicembre di quest’anno), il partito di estrema destra Vox ha dato il via alla campagna elettorale lanciando una mozione di censura nei confronti dell’attuale Presidente del Governo, il socialista Pedro Sánchez. Cos’è la mozione di censura? Nel linguaggio istituzionale, è traducibile con la nostra mozione di sfiducia e proprio nel dibattito che si è svolto la scorsa settimana (21 e 22 marzo) si racchiude l’evoluzione politica e comunicativa dei principali partiti iberici. A differenza del caso italiano, la mozione di censura è decisamente poco utilizzata. Questa è la sesta volta che viene promossa da quando è stato istituito questo strumento, nel 1978, durante la transizione dal franchismo alla ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 28 marzo 2023) Qui. A meno di un anno dalle prossimegenerali (che dovranno svolgersi entro e non oltre il 10 dicembre di quest’anno), il partito di estrema destra Vox ha dato il via allalanciando una mozione di censura nei confronti dell’attuale Presidente del Governo, il socialista Pedro Sánchez. Cos’è la mozione di censura? Nel linguaggio istituzionale, è traducibile con la nostra mozione di sfiducia e proprio nel dibattito che si è svolto la scorsa settimana (21 e 22 marzo) si racchiude l’evoluzione politica e comunicativa dei principali partiti iberici. A differenza del caso italiano, la mozione di censura è decisamente poco utilizzata. Questa è la sesta volta che viene promossa da quando è stato istituito questo strumento, nel 1978, durante la transizione dal franchismo alla ...

