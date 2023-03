Elena Santarelli | la foto-denuncia dei rifiuti in strada | «Roma che bella città»

(Di martedì 28 marzo 2023) Unavale più di mille parole. Lo scatto postato da, conduttrice tv ed ex modella, nelle sue Instagram stories racconta l'emergenzaNord. Ad...

ha introdotto "Nave Italia. A gonfie vele contro il cancro 2023", una terapia d'avventura che vede coinvolti 16 pazienti onco - ematologici che, insieme a 5 operatori sanitari, ...Presenti, tra gli altri, il presidente della Regione Francesco Acquaroli, i parlamentariLeonardi e Stefano Benvenuti, i consiglieri regionali Carlo Ciccioli, Lucae Marco Ausili. ...Coruzzi ha anche ricordato alcuni degli ospiti più famosi comparsi ultimamente nello show, comee Bianca Guaccero, dicendo che la prima dovrebbe farsi vedere più stesso in tv, mentre ...

Elena Santarelli, sdraiata sulla moto è una bomba sexy I Curve ... Motorzoom.it

Molto spesso il mondo dei motori, a livello di immaginario collettivo, si impreziosisce della preziosa figura sensuale ...Costanza Caracciolo, ex velina di Striscia la notizia e modella, ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo nella quale ha ricordato il suo esordio in tv, sottolineando come quell'esperienza abbia ...