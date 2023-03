Elena Di Cioccio rivela di essere sieropositva a Le Iene – Video (Di martedì 28 marzo 2023) Elena Di Cioccio a Le Iene (Us Mediaset) “Sono sieropositiva“. Un momento molto forte, e a sorpresa, è andato in onda stasera a Le Iene quando Elena Di Cioccio ha confessato pubblicamente per la prima volta di essere malata. L’ex Iena e conduttrice ha svelato di essere sieropositva da 21 anni con una breve intervista e un accorato monologo. Queste le sue parole: “Ciao sono Elena Di Cioccio, ho 48 anni e da 21 sono sieropositiva. Ho l’Hiv, sono una di quelli con l’alone viola. Ero molto giovane quando questa diagnosi stravolse completamente la mia vita. All’inizio ho avuto paura di morire, poi di poter fare del male al prossimo. “E se contagi qualcuno?”, mi dicevo, “Non me lo perdonerei mai”. Non è ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 marzo 2023)Dia Le(Us Mediaset) “Sono sieropositiva“. Un momento molto forte, e a sorpresa, è andato in onda stasera a LequandoDiha confessato pubblicamente per la prima volta dimalata. L’ex Iena e conduttrice ha svelato dida 21 anni con una breve intervista e un accorato monologo. Queste le sue parole: “Ciao sonoDi, ho 48 anni e da 21 sono sieropositiva. Ho l’Hiv, sono una di quelli con l’alone viola. Ero molto giovane quando questa diagnosi stravolse completamente la mia vita. All’inizio ho avuto paura di morire, poi di poter fare del male al prossimo. “E se contagi qualcuno?”, mi dicevo, “Non me lo perdonerei mai”. Non è ...

