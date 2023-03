Elena Di Cioccio: «Finalmente lo dico: sono sieropositiva» (Di martedì 28 marzo 2023) Come si vive 21 anni senza essere sé stessi? Lo sa l'ex Iena Elena Di Cioccio, che ha deciso di rompere il silenzio sul suo segreto più grande. E poi la cocaina, il suicidio, le botte: qui, e a breve in un libro, fa il suo coming out per, Finalmente, iniziare la sua terza vita. Insieme a una Regina Leggi su vanityfair (Di martedì 28 marzo 2023) Come si vive 21 anni senza essere sé stessi? Lo sa l'ex IenaDi, che ha deciso di rompere il silenzio sul suo segreto più grande. E poi la cocaina, il suicidio, le botte: qui, e a breve in un libro, fa il suo coming out per,, iniziare la sua terza vita. Insieme a una Regina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazioneiene : “Ciao, sono Elena Di Cioccio, ho 48 e da 21 sono sieropositiva, ho l’HIV. Cioè sono una di quelle con l’alone viola… - ForzaMI67931706 : RT @redazioneiene: “Ciao, sono Elena Di Cioccio, ho 48 e da 21 sono sieropositiva, ho l’HIV. Cioè sono una di quelle con l’alone viola.” Il… - ontherailaway : RT @Corriere: Elena Di Cioccio: «Sono sieropositiva da 21 anni. L’ho nascosto per dolore e per rabbia» - Italia_Notizie : Elena Di Cioccio: «Sono sieropositiva da 21 anni. L’ho nascosto per dolore e per rabbia» - GerryRitz : RT @redazioneiene: “Ciao, sono Elena Di Cioccio, ho 48 e da 21 sono sieropositiva, ho l’HIV. Cioè sono una di quelle con l’alone viola.” Il… -