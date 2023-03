Effetto Schlein, nei sondaggi corre e tallona Meloni: i numeri (Di martedì 28 marzo 2023) Con il 39%, Giorgia Meloni si conferma il leader politico con il maggior gradimento. Ma il dato che emerge dal sondaggio SWG per il TGLA7 è che il Premier – forse – deve iniziare a guardarsi le spalle perchè dietro al secondo posto c’è la segretaria del PD, Elly Schlein che la tallona abbastanza da vicino, raccogliendo il 30%. Schlein corre e tallona Meloni Più staccato il presidente del M5S Giuseppe Conte (26%). Addirittura fuori dal podio Matteo Salvini. A confermare che qualcosa inizia a scricchiolare c’è anche il dato sulle preferenze dei partiti: Fratelli d’Italia si conferma in testa con il 29,6% delle preferenze ma registra un calo dello 0.7%. Stabile il Pd al 20,4%, seguito dal M5s in crescita dello 0,3%. I numeri Insomma, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 28 marzo 2023) Con il 39%, Giorgiasi conferma il leader politico con il maggior gradimento. Ma il dato che emerge dalo SWG per il TGLA7 è che il Premier – forse – deve iniziare a guardarsi le spalle perchè dietro al secondo posto c’è la segretaria del PD, Ellyche laabbastanza da vicino, raccogliendo il 30%.Più staccato il presidente del M5S Giuseppe Conte (26%). Addirittura fuori dal podio Matteo Salvini. A confermare che qualcosa inizia a scricchiolare c’è anche il dato sulle preferenze dei partiti: Fratelli d’Italia si conferma in testa con il 29,6% delle preferenze ma registra un calo dello 0.7%. Stabile il Pd al 20,4%, seguito dal M5s in crescita dello 0,3%. IInsomma, ...

