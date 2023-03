Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi | amore in famiglia? La verità in una foto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cheyennina : RT @trashastrale: Comunque nessuno si è mai lamentato di una Ferrari, tranne Edoardo Donnamaria. Per tutto il #GFvip Edoardo ha detto le pe… - MilenaValva : RT @amati_sempre_: Capisco l'invidia che molti hanno Verso Antonellina oltre a essere bella lei dentro fuori Ha il FIDANZATO PIU' BONO EN… -

Antonella Fiordelisi ha fatto il suo attesissimo ritorno al GF Vip 7. La compagna diè entrata nella casa di ...Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip , il pubblico da Casa ha assistito al nuovo faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia . L'attuale fidanzata di, ha riferito alla finalista il gesto social del suo ex: 'Ti ha tolto il segui" . 'ti ha tolto il segui', Antonella colpisce Micol e Clizia sbotta Sono venuta qua perché ...L'ex concorrente sembra non aver archiviato l'ingresso in Casa di Micol, arrivata come ex del compagno. E per questo ha voluto nuovamente puntualizzare: 'Devo pensare che non sei ...

Gf Vip, Daniele dal Moro si sfoga sui social: «Bisogna sapere quando tacere». Interviene anche Edoardo Donnama ilmessaggero.it

La madre di Tavassi, molto attiva sui social così come sua figlia Guendalina, ha speso delle belle parole per suo figlio e Micol, ma al contempo ha affossato Edoardo Donnamaria a seguito di ciò che ha ...Durante lo scontro, proprio la Fiordelisi ha rivelato alla sua ex coinquilina che Edoardo Donnamaria ha smesso di seguirla sui social, e in merito ha affermato: “Sono venuta qua perché ancora una ...