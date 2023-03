Ecuador, la frana sul villaggio di Alausi' ripresa dall'alto (Di martedì 28 marzo 2023) Sono in corso i soccorsi in Ecuador, dove mesi di forti piogge hanno causato uno smottamento che ha lasciato sette morti e 46 dispersi. La colata di fango e' avvenuta nella tarda notte di domenica nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 marzo 2023) Sono in corso i soccorsi in, dove mesi di forti piogge hanno causato uno smottamento che ha lasciato sette morti e 46 dispersi. La colata di fango e' avvenuta nella tarda notte di domenica nel ...

ChrisPeverieri : #Ecuador | Una frana enorme ha sotterrato cinque barrios ad Alausí, demolendo 163 case e colpendo 500 persone. Al m… - CatelliRossella : Ecuador, 16 morti per una frana ad Alausi, sulle Ande: le immagini dal drone - Piergiulio58 : Ecuador, la collina che non c'è più. 7 morti nella frana, 46 dispersi. Decine di soccorritori al lavoro per cercare… - serenel14278447 : Frana dopo forti piogge in Ecuador, 7 morti e 46 dispersi - transnazionale : Ecuador: si scava in cerca dei sopravvissuti all'enorme frana