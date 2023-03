Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PieroCancemi : Ecuador, cagnolino estratto vivo dalle macerie ad Alausi' - Mondo - -

I soccorritori salvano un cane rimasto intrappolato sotto le macerie dopo che si e' verificata una frana che ha seppellito decine di case e ucciso almeno sette persone ad Alausi', in. L'animale e' stato estratto vivo dalle macerie durante le operazioni di soccorso nell'area dove si e' verificato uno smottamento di una montagna. 28 marzo 2023

Byron Moreno, l’arbitro degli errori nell’ottavo di finale del Mondiale 2002 fra Corea e Italia, è stato aggredito in Ecuador nel corso di un torneo amatoriale ...In Bolivia è stato avvistato un raro canide nei pressi di un campus universitario ed è stato catturato da polizia e funzionari ...