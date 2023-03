Economia blu: 10mln per ricerca e innovazione alle imprese (Di martedì 28 marzo 2023) Un sostegno all’Economia blu: è il progetto europeo Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) rivolto alle imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, le agroindustriali, le artigiane e i centri di ricerca che possono partecipare entro il 14 aprile 2023. L’obiettivo generale della partnership è progettare, guidare e sostenere una transizione giusta e inclusiva verso un’Economia blu rigenerativa, resiliente e sostenibile, approfondire la conoscenza delle scienze dei mari e degli oceani e fornire soluzioni di ricerca e innovazione orientate all’impatto, favorendo la trasformazione necessaria per un’Unione europea neutrale dal punto di vista climatico, sostenibile, produttiva e competitiva entro il 2030. Secondo quanto comunica il Ministero delle ... Leggi su fmag (Di martedì 28 marzo 2023) Un sostegno all’blu: è il progetto europeo Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) rivoltoche esercitano attività industriali e di trasporto, le agroindustriali, le artigiane e i centri diche possono partecipare entro il 14 aprile 2023. L’obiettivo generale della partnership è progettare, guidare e sostenere una transizione giusta e inclusiva verso un’blu rigenerativa, resiliente e sostenibile, approfondire la conoscenza delle scienze dei mari e degli oceani e fornire soluzioni diorientate all’impatto, favorendo la trasformazione necessaria per un’Unione europea neutrale dal punto di vista climatico, sostenibile, produttiva e competitiva entro il 2030. Secondo quanto comunica il Ministero delle ...

