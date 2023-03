Ecco tutte le misure contenute nel decreto a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette (Di martedì 28 marzo 2023) Arriva l’atteso decreto contro il caro bollette. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, infatti ha approvato il decreto con misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette. Il decreto inoltre contiene interventi in favore del settore sanitario per un ammontare totale di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4,9 miliardi. Le misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia – si legge in una nota di Palazzo Chigi – sono state ridisegnate su base trimestrale tenendo conto ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 28 marzo 2023) Arriva l’attesoil. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, infatti ha approvato ilcondiil. Ilinoltre contiene interventi in favore del settore sanitario per un ammontare totale di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4,9 miliardi. Lediilenergia – si legge in una nota di Palazzo Chigi – sono state ridisegnate su base trimestrale tenendo conto ...

