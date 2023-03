Ecco come resettare qualsiasi iPhone per riportarlo allo stato di fabbrica (Di martedì 28 marzo 2023) Tecnoandroid In questo articolo capiremo come eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica del tuo iPhone. Per prima cosa, bisogna eseguire sempre il backup dei dati prima di avviare il ripristino delle impostazioni di fabbrica su un iPhone. In caso contrario, perderai i tuoi dati. Ecco come fare: Vai su Impostazioni, Generali, Ripristina, Cancella tutto il contenuto e le impostazioni. Inserisci il passcode e scegli Cancella. Questo articolo spiega come ripristinare qualsiasi modello di iPhone che utilizza la versione iOS 12 o successiva per portarlo alle sue impostazioni originali. come resettare completamente un iPhone Un ripristino delle impostazioni di ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 28 marzo 2023) Tecnoandroid In questo articolo capiremoeseguire il ripristino delle impostazioni didel tuo. Per prima cosa, bisogna eseguire sempre il backup dei dati prima di avviare il ripristino delle impostazioni disu un. In caso contrario, perderai i tuoi dati.fare: Vai su Impostazioni, Generali, Ripristina, Cancella tutto il contenuto e le impostazioni. Inserisci il passcode e scegli Cancella. Questo articolo spiegaripristinaremodello diche utilizza la versione iOS 12 o successiva per portarlo alle sue impostazioni originali.completamente unUn ripristino delle impostazioni di ...

