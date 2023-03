E3 2023: anche Ubisoft non parteciperà all’evento e annuncia un Forward a giugno! (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo le rinunce ufficiali di Nintendo e Microsoft anche Ubisoft non parteciperà all’E3 2023. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata al colosso di Montreal Nintendo e Xbox si sono già tirate indietro dall’E3 2023, che si terrà a Los Angeles il prossimo giugno; ora è la volta di Ubisoft che non parteciperà, nonostante avesse confermato in precedenza la sua presenza. In una recente dichiarazione, il colosso di Montreal ha affermato di aver deciso di “muoversi in una direzione diversa” e ospiterà un Ubisoft Forward Live il 12 giugno proprio a Los Angeles. anche Ubisoft abbandona l’E3 2023 La notizia dell’uscita di scena da parte di Ubisoft dalla line up ... Leggi su tuttotek (Di martedì 28 marzo 2023) Dopo le rinunce ufficiali di Nintendo e Microsoftnonall’E3. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata al colosso di Montreal Nintendo e Xbox si sono già tirate indietro dall’E3, che si terrà a Los Angeles il prossimo giugno; ora è la volta diche non, nonostante avesse confermato in precedenza la sua presenza. In una recente dichiarazione, il colosso di Montreal ha affermato di aver deciso di “muoversi in una direzione diversa” e ospiterà unLive il 12 giugno proprio a Los Angeles.abbandona l’E3La notizia dell’uscita di scena da parte didalla line up ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : 2017. #Minniti: «Sui migranti ho temuto per la tenuta democratica del Paese». 2023. #Piantedosi: «C’è anche il fatt… - fattoquotidiano : Pnrr impantanato: per la sanità speso meno di un quarto del previsto. Al palo anche la spesa per inclusione e coesi… - fattoquotidiano : Vicini alle banche, lontani dai cittadini, e soprattutto da quelli con i redditi più bassi. È la linea del governo,… - stanag : I primi paesi che mi vengono in mente che hanno 380V trifase in Europa sono: Francia, Danimarca e Irlanda, di E.Mat… - LadyAfro17 : 28 marzo 2023, Italia ESISTE UN LIMITE ANCHE PER NOI No all'agenda 2030!! Finalmente!.. #28marzo #Italia #EU… -